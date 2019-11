Една от най-големите радости в живота на жената е да роди, понякога обаче сбъдването на тази мечта отнема време.

В случая на 44-годишната Сюзън Егенти са необходими 16 години, но чакането ѝ се възнаграждава. Тя има не една, а пет рожби. Щастливата майка е от град Абуджа в Нигерия.

Бебетата са родени секцио на 6 ноември, а майката се радва 3 момчета и две момичета. Петзнаците все още не са изписани от болницата, но са в добро здравословно състояние.

От медицинското заведение съобщават, че децата са родени здрави, със средни пропорции, освен едно, което тежи 1,9 кг.

couple who have been waiting on God for their first child welcomes a set of quintuplets.#AllGloryToGod pic.twitter.com/FC1t15WhbM