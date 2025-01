Отхвърляйки културата на прекомерното пазаруване и насърчавайки съзнателното потребление, движението за деинфлуенсъри набира все по-голяма популярност, пише BBC.

През 2019 г. Даяна Уиби е в социалните медии, когато се натъква на инфлуенсър, рекламиращ пръчки за къдрене без топлина. „Бяха пръчки, върху които можеш да спиш през нощта, и обещанието беше да се събудиш с красиви къдрици“, казва тя пред BBC.

Това е един от многото продукти, които е повлияна да купи от TikTok, но като няколко други, включително кремове за кожа и ексфолианти за лице, тя бързо осъзнава, че не се нуждае от тях.

Стигаме до 2025 г. и Уиби, която живее в Охайо, САЩ, сега самата е инфлуенсър, но има разлика между нея и много други. Тя се опитва да "девъздейства" на последователите си да купуват неща, от които не се нуждаят.

В ежедневните си видеоклипове в TikTok създателят на съдържание – който има повече от 200 000 последователи в приложението – задава въпроси като „Искахте ли този продукт, преди да ви бъде пуснат на пазара?“ и напомня на своите последователи, че седмичните и месечните демонстрации на дрехите не са нормални. „Haul“ културата е специфичен вид съдържание в социалните медии, което произхожда от YouTube, в което създателите разкриват купища покупки – обикновено дрехи – на своите последователи.

Уиби е част от движение – което се разраства от 2023 г. насам – което отхвърля традиционната инфлуенсърска култура, която експлодира в TikTok, като хаштагът #deinfluencing натрупа повече от милиард гледания.

Заедно с хаштагове като „ядро от неконсуматори“ и „съзнателен потребител“, те споделят ключови послания като „бързата мода няма да ви направи стилни“ и „недостатъчната консумация е нормална консумация“.

TikTok се превърна в дом по подразбиране за инфлуенсъри, но тъй като приложението е изправено пред несигурно бъдеще в САЩ , Уиби вярва, че е време за промяна. „Не знам бъдещето на TikTok, но влиянието, което виждаме там, не се случва в други приложения“, казва тя.

Смята, че тази промяна произтича от повишената осведоменост за това какво всъщност правят инфлуенсърите (в Обединеното кралство има закони, които да разрешат това). „Когато започнах да виждам повече реклами в моята хронология на TikTok, си помислих колко много вече съм купила през последните няколко години заради ревютата на инфлуенсъри“, казва тя. „Изведнъж ми хрумна, че всичко е реклама, от платено промоционално съдържание до създателите, които споделят реклами. Не е като да гледаш телевизия, където можеш да разпознаеш реклама."

Повечето от реакциите към Уиби онлайн са положителни, с коментари като: „Имах нужда да чуя този съвет днес“. Други обаче се питат защо тя изпитва необходимост да се меси в навиците за пазаруване на други хора. Тя иска да подчертае, че не се застъпва за начин на живот без купуване. Вместо това тя описва себе си като фен на „забавянето и наистина обмислянето на покупките, преди да се бърза“. Нейният съвет е противоположен на познатия лозунг на инфлуенсърите, насърчаващ зрителите да „бягат, не ходят“, за да закупят най-новия продукт.

Съзнателен подход

Същият този начин на мислене накара Кристина Мичаски да възприеме по-внимателен подход към разходите. Чрез публикациите си в YouTube, TikTok и Instagram тя се стреми да помогне на другите да живеят пълноценен живот, „без да фалират“.

Мичаски казва, че знае от първа ръка колко мощни могат да бъдат влиятелните лица. „Още през 2019 г. бях в дълг от 120 000 канадски долара чрез студентски заеми и все още купувах седмица след седмица. Ударих дъното, когато купих чифт ботуши, които струваха повече от наема ми, въпреки че знаех, че не мога да си ги позволя."

Базираната в Торонто създателка на съдържание казва, че се е почувствала в капан в цикъл от „Instagram срещу реалността“, казва тя пред BBC. „Имах тази представа как трябва да изглежда животът ми въз основа на кариерата ми и това, което правят моите връстници."

Това е тема, която Мичаски често обсъжда в своя подкаст, където чува от слушатели, борещи се както с постоянния натиск да купуват, така и с разочарованието, когато продуктите не отговарят на очакванията. „Хората вече не виждат стойността в това, което купуват. Обещанията за тези артикули просто не отговарят на очакванията. Усещането е, че всичко става все по-скъпо, но с по-ниско качество и по-малко удовлетворяващо.“

Създателката на съдържание вече е погасила студентския си дълг. Нейният съвет за другите? „Слезте от телефона си. Превъртането и постоянното потребление на съдържание ви прави по-склонни да се поддадете на подсъзнателни съобщения“, казва тя. „Оставете телефона, докоснете тревата, разгледайте гардероба си и използвайте това, което вече имате, за да създадете забавни визии. Може би ще разберете, че това, което имате, е достатъчно добро.“

Според стилистката Лусинда Греъм постоянното потребление на бърза мода е лошо не само за финансите и околната среда, но и за личния ви стил. „Мислете за това като за готвене“, казва тя пред BBC. „Ако направите нещо бързо, то е хубаво, но не може да се конкурира с ястие, което е готвено повече от 48 часа с внимание и усилия. Същото е и с бързата мода срещу гардероба, който е внимателно подбран.“

Греъм съветва всеки, който намира свой собствен стил, да бъде търпелив. „Личният стил се нуждае от време, за да се развие и да експериментира. Най-важното е също така да купуваш това, което харесваш, в сравнение с това, което се ръководи от тенденциите“, казва тя. „С инфлуенсърите, които ни убеждават да купуваме дрехи, ние купуваме артикули, които представят начина на живот на някой друг и се опитваме да подражаваме на техния живот, но това не води до практичен гардероб“.

Все още е трудно да се каже дали движението за намаляване на влиянието оказва влияние върху марките. През 2023 г. глобалната индустрия за инфлуенсър маркетинг се оценява на 21,1 милиарда долара, повече от удвояване на размера си от 2019 г.

Някои оценки показват, че повече от 100 милиарда дрехи се произвеждат в световен мащаб всяка година, като повече от половината завършват на депото в рамките на 12 месеца. Често нежеланите дрехи се изнасят за африкански и азиатски страни, където до 40% могат да бъдат изхвърлени , вместо да бъдат препродадени, и които според благотворителните организации са допринесли за замърсяването на водата, както и за рисковете за здравето.

Сега сме почти век след 30-те години на миналия век, когато жените притежаваха около 60 дрехи и купуваха пет нови артикула годишно. Разсъждавайки върху това как нещата са се променили. Ая Барбър, автор на книгата Consumed: On Colonialism, Climate Change, Consumerism, and the Need for Collective Change казва: „Целта е да продадем възможно най-много продукти. Трябва да разберем реално вредата, която ежедневните хора нанасят чрез идеята, че можем просто да консумираме и консумираме, и това няма отрицателно въздействие. Това не е вярно."

