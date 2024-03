На 26 юли Bring Me The Horizon идват за първи път в България като хедлайнери във втория ден на най-мащабния ни фестивал за рок и метъл музика Hills of Rock в Пловдив.

С номинация за "Грами" и току що спечелена награда БРИТ, с над 5 милиона продадени албума глобално, aрмия от фенове, разпродадени турнета в цял свят, мултиплатинените Bring Me The Horizon идват в България, когато са на върха на славата.

Започналите като непретенциозна deathcore група от Шефилд, BMTH не просто достигат световен успех, а го правят със замах, като се превръщат в една от бандите с най-силно въздействие върху цяло поколение фенове и изпълнители в различни музикални жанрове и буквално пренаписват определението за това какво означава да бъдеш част от модерната метъл сцена.

Фенове на експериментите в музиката, BMTH си колаборират предизвикателно с поп звезди като Ed Sheeran, с екстремни артисти като Dani Filth от Cradle of Filth, дори включват и български фолклорни мотиви от народната песен „Ерген Деда“ в един от най-успешните си сингли Parasite Eve.

Така към вече обявените КoЯn, Spiritbox и Loathe за първия фестивален ден на Hills of Rock, 25 юли, към най-големия български фестивал за рок и метъл музика се присъединяват и сензационните Bring Me The Horizon като хедлайнери за 26 юли.

На 25, 26 и 27 юли, освен световните артисти на основната сцена, на Гребната база в Пловдив ще има и още две партньорски сцени - „На тъмно“ и „Строежа“, чиито участници ще бъдат обявени скоро.