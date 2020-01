За първи път Селена Гомез призна, че е отсъствала от интернет пространството, защото се е чувствала неуверена в един виртуален свят на перфектно изглеждащи и живеещи хора.



"Доведох се до подлудяване. Първо, в социалните медии имаше милион неща, които не исках да виждам, а ги виждах постоянно. Съответно, сравнявах себе си с другите. Гледах тези хора и се чудех "как го правят" ? Имах ФОМО - "Страх да не пропуснеш нещо". Тогава нещата се усложниха. Имах отзиви под снимките ми, които ме разчувстваха, коментари за тялото ми, за лицето ми, за чертите ми, решенията, които съм вземала, истории, които съм разказвала – всичко това ме подлуди - исках да им кажа "Ама вие не знаете какво говорите"! Всичко това ме срина. И тогава спрях със социалните мрежи. Освен всичко това - живеем във време, в което има специфичен външен вид, който се очаква от жените. Аз изглеждам малка, така че това е супер. Но социалните медии наистина са ужасни за моето поколение.", разказва звездата.



Селена признава, че хитът й "Lose You To Love Me" й е помогнал да приеме страданието от разбито сърце и болка, и да ги възприеме като житейски урок. Гомес, която е била във връзки с известните певци Джъстин Бийбър, The Weeknd и Ник Джонас, също говори за трудностите при запознанствата в публичното пространство.

"Това е такова клише. Всеки се среща с всеки. Ние сме в един балон и така за нас е безопасно. Търсиш някой като теб, който да те разбира, да е творец като теб. Но проблемът с това е, че в крайна сметка, независимо дали го признаваш, или не, имаш връзка със зрителите, а не с човека до теб. Тогава се произнасят сентенции от типа: "Обявяваме, че сме заедно". Каквото и да значи това. В нашия свят, просто трябва да решиш дали връзката е за теб самия или за шоуто.", казва певицата.

В същото време бившата й половинка Джъстин Бийбър също стана обект на коментари в социалните мрежи. Бийбър подчерта, че въпреки, че много хора са го обвинявали, че изглежда зле, защото взима наркотици, това не е така. Той обяви в профила си в "Инстаграм", че от известно време се бори с лаймска болест и мононуклеоза и лошият му външен вид се дължи именно на тежкото боледуване. 25-годишната звезда обяви още, че в края на януари в "Ютюб" ще излязат 10 документални епизода за живота му.