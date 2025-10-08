Рок легендата Джийн Симънс от групата KISS е бил откаран в болница след автомобилна катастрофа в Малибу, но вече се възстановява у дома.
Според местни медии, музикантът е блъснал паркирана кола на крайбрежния булевард „Пасифик“ във вторник. По първоначални данни Симънс е загубил съзнание зад волана на своя Lincoln Navigator.
По-късно музикантът увери феновете си, че се чувства добре въпреки нараняванията. От местната полиция потвърдиха, че той е съобщил на служителите на реда, че е припаднал непосредствено преди сблъсъка.
Съпругата му Шанън Туийд разказа, че Симънс вече се възстановява у дома, като уточни, че по време на инцидента колата му се е завъртяла и е преминала през няколко платна.
Туийд добави, че наскоро лекарят на Симънс е променил лекарствата му и че сега той трябва да пие повече вода – нещо, което самият музикант не обича особено.
