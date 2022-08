На 10 и 11 септември 10 от най-добрите актуални алтернативни български банди, обединени от Projector Plus и стремежа към свобода и бунт, се събират на една сцена за второто издание на REBEL REBEL в „Aрена София“ (Столичен Колодрум Сердика).

Групите, които запалват пламъка на REBEL REBEL тази година, са приятелите и свободните музиканти от ALI, Bloodrush, Cut Off, Der Hunds, Expectations, Hellion Stone, Lek City Case, Me And My Devil, Saint Electrics и Soundprophet.

10 български групи, които горят заедно с чистия дух на музиката, ще се качат на една сцена за две софийски вечери в София, за да празнуват приятелството, широкия кръгозор, смисъла да правиш това, което ти харесва без очаквания, винаги свободен.

Как премина първото издание на REBEL REBEL миналата година си припомнете тук:

Ето и артистите за REBEL REBEL Vol. 2:

Билетите за събитието са вече в продажба и са на цена 20 лв. за един и 30 лв. за двата дни. Децата до 13-годишна възраст влизат без вход, но с декларация.