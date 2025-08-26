dalivali.bg
София
сега Разкъсана облачност 14°
10 Облачно 17°
11 Облачно 19°
12 Облачно 21°
13 Облачно 23°
Последни
новини
Разкъсана облачност
Космическо време
Лайфстайл Любопитно

Птиците в райони с най-много изкуствена светлина пеят по-дълго

Видовете, които са най-чувствителни към това явление, са тези с големи очи, гнездят на открито и заемат големи територии

Снимка: Getty Images

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  09:08 ч. 26.08.2025 г.

Много често рано сутрин имате чувството, че се събуждате като в приказка с птици, които пеят по-дълго и по-силно. И това не е сън. Ако трелите им изглеждат по-дълги и по-присъстващи от преди, това е защото нашите крилати спътници всъщност удължават концертите си.

Но зад тази атмосфера, подобна на тази на Снежанка, се крие далеч по-малко магическа реалност: светлинното замърсяване, генерирано от човека, очевидно е променило напълно естествените им цикли, коментира "Сайънс".

Екип от университетски изследователи от Южния университет на Илинойс и Държавния университет на Оклахома са изследвали 2,6 милиона начала и краища на птичи песни като част от проект BirdWeather с участието на граждани. В програмата са включени биоакустични записващи устройства в градините на доброволци.

Анализът на тези резултати разкрива поразително откритие: видове, открити в райони, най-замърсени от изкуствена светлина, пеят средно 50 минути по-дълго на ден от тези, които живеят в естествена тъмнина.

Пожар в укритието за наблюдение на птици край Атанасовското езеро

По-конкретно, птиците в тези осветени пейзажи започват да пеят 18 минути по-рано на разсъмване и 32 минути по-късно след залез слънце.

Снимка: Getty Images

„Тази продължителна активност може да представлява значителна загуба на почивка, особено по време на размножителния период,“ предупреждават учените от "Сайънс" и уточняват, че е възможно птиците да компенсират тази очевидна липса на сън, като почиват повече през деня или като спят само с половината от мозъка си. Това ново разпределение на времето за бодърстване може дори да благоприятства търсенето на храна и размножаването.

Видовете птици, които са най-чувствителни към това явление, са тези с големи очи, гнездят на открито и заемат големи територии. За тях въздействието на светлината е най-очевидно по време на брачния период. Според журналиста Майкъл Франко от списание "Ню Атлас" засега е невъзможно да се определи дали промяната на песенните цикли е полезна, вредна или неутрална за цялостното здраве на птиците.

Бургас е дом на над 4500 розови фламинги: Къде могат да бъдат видяни?

80% от сухоземните форми на живот сега живеят под изкуствено осветено небе, коетоа причинява смъртта на насекоми, привлечени от лампите, дезориентира прелетните птици и дори отклонява младите морски костенурки от пътя им към океана.

"Възстановяването на тъмнината на нашите нощи е основно предизвикателство за опазване на природата през 21-ви век и изисква глобално сътрудничество“, се казва в заключението на университетски изследователи от Южния университет на Илинойс и Държавния университет на Оклахома. 

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK

 

TW FB M
Тагове:
Най-четени
Най-нови
Пиян шофьор се вряза в микробус с колата си между Севлиево и Габрово

Пиян шофьор се вряза в микробус с колата си между Севлиево и Габрово
Задържаха учител за педофилия в София

Задържаха учител за педофилия в София
Транспортират от Бургас до „Пирогов“ 4-годишния Марти, ударен от АТВ в „Слънчев бряг“

Транспортират от Бургас до „Пирогов“ 4-годишния Марти, ударен от АТВ в „Слънчев бряг“
„Viele Danke”: Борисов отиде в Германия, за да благодари на „Райнметал“ за инвестицията у нас

„Viele Danke”: Борисов отиде в Германия, за да благодари на „Райнметал“ за инвестицията у нас
"Ако се скъса въжето, ще се приземите в Пазарджик": Разказ за лошо отношение на атракцион в Несебър

"Ако се скъса въжето, ще се приземите в Пазарджик": Разказ за лошо отношение на атракцион в Несебър
Тази сутрин
Снимка: Георги Рачев: Според дългосрочни прогнози есента ще бъде топла и суха
Георги Рачев: Според дългосрочни прогнози есента ще бъде топла и суха
Снимка: От политологията до астрофотографията: Христо Панчугов за снимките на нощното небе
От политологията до астрофотографията: Христо Панчугов за снимките на нощното небе
Снимка: Украйна и Близкият изток - като буталата на мотора на кола: Когато едното е нависоко, другото е по-ниско
Украйна и Близкият изток - като буталата на мотора на кола: Когато едното е нависоко, другото е по-ниско
Лице в лице
Снимка: Профилактика на сърцето: кои са сигналите, на които трябва да обърнем внимание?
Профилактика на сърцето: кои са сигналите, на които трябва да обърнем внимание?
Снимка: Красимир Вълчев: Добавяме повече практически задачи, които ще включват сравнително базови знания от природните науки
Красимир Вълчев: Добавяме повече практически задачи, които ще включват сравнително базови знания от природните науки
Снимка: Малина Крумова за промените в закона за движение по пътищата
Малина Крумова за промените в закона за движение по пътищата
Тази събота и неделя
Снимка: Магията на традициите
Магията на традициите
Снимка: По пътя към наградите "Оскар"
По пътя към наградите "Оскар"
Снимка: Боряна Братоева за предизвикателството "Колко ми даваш?"
Боряна Братоева за предизвикателството "Колко ми даваш?"
120 минути
Снимка: "120 минути" - от 7 септември отново по bTV!
"120 минути" - от 7 септември отново по bTV!
Снимка: В главната роля: д-р Георги Стаменов
В главната роля: д-р Георги Стаменов
Снимка: Анализ: Защо хиляди българи отново излязоха на протест
Анализ: Защо хиляди българи отново излязоха на протест