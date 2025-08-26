Птиците в райони с най-много изкуствена светлина пеят по-дълго

Много често рано сутрин имате чувството, че се събуждате като в приказка с птици, които пеят по-дълго и по-силно. И това не е сън. Ако трелите им изглеждат по-дълги и по-присъстващи от преди, това е защото нашите крилати спътници всъщност удължават концертите си.

Но зад тази атмосфера, подобна на тази на Снежанка, се крие далеч по-малко магическа реалност: светлинното замърсяване, генерирано от човека, очевидно е променило напълно естествените им цикли, коментира "Сайънс".

Екип от университетски изследователи от Южния университет на Илинойс и Държавния университет на Оклахома са изследвали 2,6 милиона начала и краища на птичи песни като част от проект BirdWeather с участието на граждани. В програмата са включени биоакустични записващи устройства в градините на доброволци.

Анализът на тези резултати разкрива поразително откритие: видове, открити в райони, най-замърсени от изкуствена светлина, пеят средно 50 минути по-дълго на ден от тези, които живеят в естествена тъмнина.

По-конкретно, птиците в тези осветени пейзажи започват да пеят 18 минути по-рано на разсъмване и 32 минути по-късно след залез слънце.

Снимка: Getty Images

„Тази продължителна активност може да представлява значителна загуба на почивка, особено по време на размножителния период,“ предупреждават учените от "Сайънс" и уточняват, че е възможно птиците да компенсират тази очевидна липса на сън, като почиват повече през деня или като спят само с половината от мозъка си. Това ново разпределение на времето за бодърстване може дори да благоприятства търсенето на храна и размножаването.

Видовете птици, които са най-чувствителни към това явление, са тези с големи очи, гнездят на открито и заемат големи територии. За тях въздействието на светлината е най-очевидно по време на брачния период. Според журналиста Майкъл Франко от списание "Ню Атлас" засега е невъзможно да се определи дали промяната на песенните цикли е полезна, вредна или неутрална за цялостното здраве на птиците.

80% от сухоземните форми на живот сега живеят под изкуствено осветено небе, коетоа причинява смъртта на насекоми, привлечени от лампите, дезориентира прелетните птици и дори отклонява младите морски костенурки от пътя им към океана.

"Възстановяването на тъмнината на нашите нощи е основно предизвикателство за опазване на природата през 21-ви век и изисква глобално сътрудничество“, се казва в заключението на университетски изследователи от Южния университет на Илинойс и Държавния университет на Оклахома.