Актрисата Шарън Стоун обяви в „Туитър”, че е бил блокиран профила ѝ в популярното приложение за запознанства „Бъмбъл”.

„Хей, „Бъмбъл”, изключвате ли ме?”, отправя своя въпрос звездата от „Първичен инстинкт” към онлайн платформата в „Туитър”.

От профила на приложението за срещи ѝ отговарят, че определено я искат сред своите потребители. По-късно онлайн платформата е съобщила, че е станала грешка, тъй като въпросният акаунт е бил докладван няколко пъти като фалшив и затова са я блокирали, пише Би Би Си.

„Бъмбъл” е популярно приложение, което помага на търсещите романс или романс, посочвайки им хора със сходни интереси в близост до тях. Потребителите могат да филтрират възможните партньори на база възраст, пол и разстояние.

I went on the @bumble dating sight and they closed my account.

Some users reported that it couldn’t possibly be me!

Hey @bumble, is being me exclusionary ?

Don’t shut me out of the hive