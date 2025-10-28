Празник за меломаните! На днешната дата през 1981 година в Сан Франциско е създадена група "Металика".

Те са едни от пионерите на траш метъла, а първият им албум "Kill 'Em All" излиза през 1983 г.

С него“Металика“ популяризират траш метъла, като този албум през това време се е смятал за най-тежката музика, издавана някога.

Името на групата произлиза от предложение на метъл промоутъра Рон Кинтана, което първоначално е било за име на метъл списание, но Ларс Улрих го "взаимства" за групата.

"Металика" е първата група, свирила на всички континенти в рамките на една година.

През 80-те въпреки удивителните музикални умения на четворката, те не желаят да комерсиализират творчеството си и категорично отказват да заснемат клипове, както и песните им да се въртят по известните тогава музикални телевизионни и радио канали.

По-късно обаче, в началото на 90-те, "Металика" показват на света един напълно нов звук и буквално за броени дни се превръщат в една от водещите музикални групи в света, независимо от стиловете музика.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK