Да скочиш с 347 км/ч свободно падане: Австрийски пилот с нов рекорд на Гинес (ВИДЕО)

Австрийският пилот с уингсют и атлет – Петер Залцман, достигна рекордните 347 км/ч по време на 35-секундно свободно падане над Швейцария във вторник, 19 август – по-бързо от всеки друг бейсджъмп с уингсют досега, и дори беше преследван от най-бързия дрон с камера в света.

Скачайки от северната стена на емблематичния връх Айгер, Залцман надмина предишната граница от 340 км/ч. Той прелетя 2073 метра в долината с уингсют, който сам е проектирал специално за опита, преди да кацне успешно на височина от 1640 метра.

С това изключително постижение 38-годишният атлет измести световния рекорд за скорост при бейсджъмп с уингсют от 340 на 347 км/ч – скорост, която надвишава дори 320 км/ч, постигани от болиди от Формула 1 на пистата Red Bull Ring. Залцман изпревари дрона и постави нов стандарт за спорта.