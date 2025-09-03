dalivali.bg
София
сега Облачно 28°
21 Облачно 26°
22 Разкъсана облачност 24°
23 Облачно 23°
00 Облачно 22°
Последни
новини
Облачно
Космическо време

Последни новини

Затлъстяването в пубертета: &quot;Някои не са виждали компот. Други - супа&quot; (ВИДЕО)

Затлъстяването в пубертета: "Някои не са виждали компот. Други - супа" (ВИДЕО)
„Не говорим достатъчно за скръбта и за смъртта“: Защо тийнейджъри рискуват живота си за лайкове?

„Не говорим достатъчно за скръбта и за смъртта“: Защо тийнейджъри рискуват живота си за лайкове?

Седмокласничка с жалба срещу Министерството на образованието заради новия формат на изпита

Държавният резерв започва доставка на вода за Плевен и Стражица

Тръмп планира да предприеме определени действия за намаляване на жертвите в Украйна

Лекар за опасната вода в Брезник: Арсенът и клостридиума са абсолютно недопустими (ВИДЕО)

"Отпор срещу диктатурата!": Протест на "Правосъдие за всеки" блокира центъра на София (СНИМКИ, ВИДЕО)

Депутатите отново на работа: Начало на новия парламентарен сезон след 33 дни ваканция (ОБЗОР)

Предавали на живо опасното изкачване: Зрител издал младежите, покатерили се на 200-метров кран в София (ВИДЕО)

Най-големият военен парад в историята на Китай: Пекин показа мощта си (ВИДЕО)

Лайфстайл Любопитно

Да скочиш с 347 км/ч свободно падане: Австрийски пилот с нов рекорд на Гинес (ВИДЕО)

Скачайки от северната стена на емблематичния връх Айгер, Петер Залцман надмина предишната граница от 340 км/ч

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  21:00 ч. 03.09.2025 г.

Австрийският пилот с уингсют и атлет – Петер Залцман, достигна рекордните 347 км/ч по време на 35-секундно свободно падане над Швейцария във вторник, 19 август – по-бързо от всеки друг бейсджъмп с уингсют досега, и дори беше преследван от най-бързия дрон с камера в света.

Скачайки от северната стена на емблематичния връх Айгер, Залцман надмина предишната граница от 340 км/ч. Той прелетя 2073 метра в долината с уингсют, който сам е проектирал специално за опита, преди да кацне успешно на височина от 1640 метра.

С това изключително постижение 38-годишният атлет измести световния рекорд за скорост при бейсджъмп с уингсют от 340 на 347 км/ч – скорост, която надвишава дори 320 км/ч, постигани от болиди от Формула 1 на пистата Red Bull Ring. Залцман изпревари дрона и постави нов стандарт за спорта.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK 

 

 

TW FB M
Тагове:
Най-четени
Най-нови
Почина Христина, блъсната от АТВ в "Слънчев бряг" (ВИДЕО)

Почина Христина, блъсната от АТВ в "Слънчев бряг" (ВИДЕО)
4 жертви на жесток челен удар в Хасковско (ВИДЕО)

4 жертви на жесток челен удар в Хасковско (ВИДЕО)
Трамваят, ударил се в подлез: 22-годишен криминално проявен е бутнал скоростния лост

Трамваят, ударил се в подлез: 22-годишен криминално проявен е бутнал скоростния лост

Спасяват деца на строителна площадка в София (ВИДЕО)

Спасяват деца на строителна площадка в София (ВИДЕО)
„Това е вид геноцид“: Арсен, манган и бактерии са открити във водата на Брезник

„Това е вид геноцид“: Арсен, манган и бактерии са открити във водата на Брезник

Тази сутрин
Снимка: „Пари даваме само за ток“: В Липница правят лютеницата само с продукти собствено производство
„Пари даваме само за ток“: В Липница правят лютеницата само с продукти собствено производство
Снимка: Когато малкото означава много: Битката на едно семейство със затлъстяването
Когато малкото означава много: Битката на едно семейство със затлъстяването
Снимка: Общински съветници: Ватманите нямат подходящи условия да си купят кафе и закуска на начална и крайна спирка
Общински съветници: Ватманите нямат подходящи условия да си купят кафе и закуска на начална и крайна спирка
Лице в лице
Снимка: Опасни игри: Селфи на върха на 200-метров кран
Опасни игри: Селфи на върха на 200-метров кран
Снимка: Игра на вотове: За стабилността на кабинета „Желязков“
Игра на вотове: За стабилността на кабинета „Желязков“
Снимка: Иван Таков: Когато видях записите и по неофициална информация, знаехме, че има намеса
Иван Таков: Когато видях записите и по неофициална информация, знаехме, че има намеса
Тази събота и неделя
Снимка: "Рестарт": От маркетинг мениджър до производител на ароматизирани свещи
"Рестарт": От маркетинг мениджър до производител на ароматизирани свещи
Снимка: Не пропускайте "Ергенът: Любов в рая" на 1 септември от 21.30 часа по bTV
Не пропускайте "Ергенът: Любов в рая" на 1 септември от 21.30 часа по bTV
Снимка: Силна буря в Кюстендил
Силна буря в Кюстендил
120 минути
Снимка: "120 минути" - от 7 септември отново по bTV!
"120 минути" - от 7 септември отново по bTV!
Снимка: В главната роля: д-р Георги Стаменов
В главната роля: д-р Георги Стаменов
Снимка: Анализ: Защо хиляди българи отново излязоха на протест
Анализ: Защо хиляди българи отново излязоха на протест