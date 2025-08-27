Каква е емоцията да имаш в двора си Айфеловата кула? Френски пенсионер сбъдна своя мечта, като направи реплика на символа на Париж.

По професия Жан-Клод Фаслер изгражда метални конструкции.



След като се пенсионира, посвещава 8 години, за да създаде умален модел на Айфеловата кула.



Репликата е точно копие на оригинала, защото са спазени чертежите на Густав Айфел. Разликата е във височината - 31 метра или 10 пъти по-ниска от оригинала.

За да бъде сглобена, се налага използването на кран. Покрита е с традиционния цвят "венецианско червено".

