Papa Roach тръгват на европейска обиколка с петорката Hollywood Undead. Американските банди включват и България в предстоящото турне и обещават взривяващо шоу на 2 март догодина в зала „Универсиада”.

„Това турне е може би малко закъсняло – феновете ни молят от много време да направим нещо съвместно с Hollywood Undead и ние ще им дадем това, което искат! Едни от най-любимите ни концерти са именно в Европа, а публиката там има неповторима енергия! Наистина нямаме търпение!“, каза вокалистът на Papa Roach Джейкъби Шадикс.

Papa Roach е една от най-обичаните банди на нашето време. Групата е създадена през 1993 г. в Калифорния. В началото на кариерата си бандата определя своя стил като ню-метъл и рап-метъл, а вдъхновение за тях са изпълнители като Nine Inch Nails, Faith No More и Rise Against The Machine.

Феновете на Papa Roach ще имат възможност да чуят песни от последния им албум "Who Do You Trust?”.

Бандата идва за втори път в България, след като през 2015 г. ги видяхме на Summer Chaos Festival в Бургас.

Американската петорка от Лос Анджелис Hollywood Undead затвърждава името си на музикалната сцена със запомнящите си изпълнения на живо. Още с излизането на техния платинен първи албум през 2008 „Swan Songs” и с уникалното съчетаване на рок, хип-хоп, индъстриъл и електронна музика, Hollywood Undead печелят огромен брой фенове по целия свят.

Продажбата на билетите за концерта стартира на 1 ноември, петък. Първите 100 от всяка ценова категория ще са на промоционални цени от 40 и 50 лв. След това ще са на цени между 65 и 75 лв. В деня на концерта цените ще са 80 и 90 лв.