Памела Андерсън се раздели със съпруга си - известния холивудски продуцент Джон Питърс, само 12 дни след сватбата им.

Актрисата сподели, че двамата "ще живеят разделени, за да преоценят какво искат един от друг". Тя благодари на феновете си за подкрепата през това време и поиска да уважат правото й на личен живот.

"Животът е пътешествие, а любовта е процес. Имайки предвид тази универсална истина, решихме да отложим оформянето на удостоверението за брак и да заложим на вярата си в процеса. Благодаря, че уважавате правото ни на личен живот", каза тя.

Pamela Anderson and movie mogul Jon Peters call it quits 12 days after getting married, @THR reports. pic.twitter.com/XnDRdJnmq3