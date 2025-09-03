7 септември в 21:12 ч. – времето, в което ще настъпи максимална фаза на пълно лунно затъмнение. От България явлението ще може да се наблюдава след изгрева на Луната в 19:47 ч. за София.

Цялото затъмнение ще продължи около пет и половина часа, като започва в 18:28 ч. българско време и завършва в 23:55 ч. Пълната фаза ще започне в 20:31 ч. и ще приключи в 21:53 ч.

Пълно лунно затъмнение настъпва, когато Земята се подреди точно между Слънцето и Луната по права линия. Земята минава пред Луната и блокира по-голямата част от слънчевата светлина, която достига до повърхността на Луната.

Началото на явлението ще бъде видимо от западната част на Тихия океан и Източна Азия. Цялото явление ще може да се проследи от Централна и Западна Азия, Австралия, Индийския океан, Източна Африка и Антарктика. Краят на затъмнението ще се вижда от Западна Европа и Атлантика.

Снимка: bTV

По време на явлението Луната ще бъде в североизточната част на съзвездието Водолей – до границата му с Риби, а Слънцето – в южната част на Лъв.

Максималната фаза ще настъпи 2.7 дни преди Луната да достигне най-близката си точка до Земята (лунния перигей).

Това е 41-во от общо 71 лунни затъмнения в една „саросна серия“ — поредица от затъмнения, които се повтарят на всеки 18 години и 11 дни.

Снимка: bTV

Продължителността на затъмнението от полусянката ще бъде над 5 часа и половина, а от тъмната сянка – около 3 часа и половина. Пълната фаза ще трае близо час и 23 минути.

