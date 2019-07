Популярният британски певец Стинг отмени свой концерт по медицински причини.



Шоуто, което звездата трябваше да изнесе снощи в Белгия не се състоя, а обяснението дойде чрез официално съобщение в „Туитър”.

We regret to inform you that Sting’s performance at the Ghent Jazz Festival in Ghent, Belgium this evening must be canceled due to doctor’s orders. Information regarding the reimbursement of tickets will follow soon.