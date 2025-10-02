Паметник на румънския крал Карол Първи, взел участие в Руско-турската освободителна война в България, беше тържествено открит днес в музея в Пордим.

Къщата музей "Негово Кралско Величество Карол I" в Пордим е създадена от признателните българи към подвига на румънските войски в Руско-турската освободителна война. Музеят е открит в къщата на пордимчанина Върбан Илиев, където е действала Главната квартира на румънската армия.

„По време на Руско-турската война Карол Първи се е настанил първо в западния край на Пордим, но след идване на Александър Втори и на Николай Николаевич, той се изнася в източния край на Пордим. Настанява се тук, в къщата на Върбан Илиев. От тук са се ръководили боевете в Плевен“, разказа Бойка Паисиева - служител на музей гр. Пордим.

Днес в къщата музей беше открит паметник на крал Карол Първи. „Чрез паметника на Карол Първи българите ще разберат много повече за ролята на румънския крал и румънските войни“, каза Наталия Киселова – председател на НС.



Музеят е туристическа атракция, тъй като е запазена оригиналната сграда с автентичната обстановка – походно легло на княз Карол І, походна маса, сгъваеми столчета и умивалник, оригинални снимки от пребиваването му в Пордим през 1877 г.

