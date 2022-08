Палеонтолози откриха останките на неизвестен досега малък брониран динозавър в южната част на Аржентина - същество, което вероятно се е движило изправено на задните си крака, обикаляйки Патагония преди около 100 млн. години, предаде „Ройтерс“.

Paleontologists heralded the discovery of a previously unknown small armored dinosaur in southern Argentina, a creature that likely walked upright on its back legs roaming a then-steamy landscape about 100 million years ago https://t.co/MVMCYXgdth pic.twitter.com/Q0fzbW1ALg