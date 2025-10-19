Това е история за две спални и две маси, които можеш да видиш по улиците в София. И не, не е протест – а артистично представление, което кани минувачите да спрат, да седнат и просто да поговорят.

Проектът „Одисея“ e част от международното артистично пътешествие на френски колектив, който обикаля света с идеята да върне човешката близост в градската среда.

Четирима френски артисти: Лоран Боажо - създател на проекта преди 13 години. Валя Карди – дистрибутор и координатор на представлението. Клеман Мартен – фотографът, който улавя реакциите на минувачите. И Жан Шовело – графичният репортер, който превръща случващото се на улиците в комикс.

Снимка: bTV

Всеки от тях допринася по свой начин за уникалното пътуващо представление, което вече е обиколило над 20 града по света – от Ню Йорк през София до Токио.

„Преди 13 години във Венеция, Лоран и още един архитект, който преди това беше част от проекта, започнали да правят мебели, изнасяйки ги извън павилиона. И видели, че хората идват и се присъединяват към масата, защото това е, което прави една маса – събира хора, и започнали да местят масата, после леглото, и всичко е било напълно случайно“, каза Валя Карди.

Снимка: bTV

Пърформансът продължава цяло денонощие. Няма сцена, няма публика, няма и роли. Всеки, който се приближи, става част от действието – съавтор на случващото се. Мебелите се движат бавно - по половин километър на ден. А през нощта артистите спят навън. Така е и в София - пред съдебната палата, например.



По време на пътуванията се уверяват, че близостта сред хората липсва. Жан Шовело, превръща преживяното в рисунки и истории. Той вижда уличния диалог като вдъхновение за нови визуални разкази.

Снимка: bTV

„Цялата ми работа е свързана с разказването на истории, които ми се случват, и когато Лоран, създателят на проекта, ми предложи да се присъединя към тях, бях много развълнуван. Това, което Лоран предлага, е да излезем навън и да срещнем всякакви хора, които могат да ме заинтригуват“, обясни Жан Шовело.

Пред НДК минувачите не остават безразлични. Някои се усмихват, други се изненадват, трети просто лягат на леглото насред улицата.

Снимка: bTV



Постепенно към артистите се присъединяват и хора от София. Един от тях е Владимир - минава покрай инсталацията, но остава част от представлението до края. А Максим ги посещава вече трети ден. В началото подминава артистите, но после се връща. Защото смята, че идеята е проста, но и гениална.

От град на град, от човек на човек – пътуване в търсене на изгубената човешка близост. Между всички държави, които артистите са обиколили, има нещо общо – любопитството, приемствеността и най-вече – гостоприемството.

