Американското списание „Тайм” публикува годишния си списък с най-влиятелните хора в интернет. 25-те звезди, политици и известни личности не са класирани от 1 до 25, а включени в групата според това колко са се появявали в социалните мрежи и традиционните новини.

Класацията включва различни като занимание и националност хора, някои от които станали известни по случайност, а други - утвърдени звезди на шоубизнеса и политиката, пише БГНЕС.

Певицата Ариана Гранде е отличена с нейните 223 милиона последователи в „Инстаграм” и „Туитър”. Тя стана първата след „Бийтълс” с три песни начело на „Билборд хот 100”.

Британския принц Хари и съпругата му също са в списъка. Нова страница в „Инстаграм” на младото семейство събра 9 милиона последователи.

От политиците в списъка попадат президента на САЩ Доналд Тръмп и новата звезда на Демократическата партия - Александрия Окасио-Кортес.

Отделно са споменати активистите за опазване на природата и борба с климатичните промени, сред които 16-годишната шведска ученичка Грета Тунберг, която даде началото на масово движение в Западна Европа и други страни.

В групата на 25-те най-влиятелни хора в интернет има и хора като Крис Годфри. След като разбра, че най-харесваната снимка в „Инстаграм” е на Кайли Дженър, американецът снима едно кокоше яйце и призова всички в мрежата да го харесат. Яйцето успя да измести Дженър от първото място, като получи 52 милиона лайка.

Също сред най-влиятелните е бившият американски войник и привърженик на Доналд Тръмп - Брайън Колфейдж. Той се нагърби да събира пари, за да може президентът на САЩ да построи стена по границата с Мексико. Чрез кампания в интернет Колфейдж събра над 25 милиона долара.

