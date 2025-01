Още осем групи се присъединяват към вече обявените Gojira и Sepultura на Hills of Rock в Пловдив. Фестивалът се завръща на Гребната база в града от 25 до 27 юли.

Осемте банди, които ще се включат, са Extreme, Static-X, While She Sleeps, Landmvrks, Rise Of The Northstar, As Everything Unfolds, Wolfmother и Vukovi, но с тях звездният състав на фестивала все още не е финализиран напълно.

Еxtreme, емблематичните рок звезди от Бостън и истински феномен на 90-те години, ще дебютират на българска сцена на тазгодишния Hills of Rock. С над 30 години история и повече от 10 милиона продадени албума, те продължават да очароват поколения със своя неподражаем стил и неизчерпаема креативност.

Фънк метъл груув квартетът, воден от харизматичния Gary Cherone и китарния гений Nuno Bettencourt, е създал рок класики, които остават в историята – част от трилогията Bill & Ted и популярни сериали като Stranger Things. С последния си албум Six (2023) Extreme доказват, че страстта към музиката и експериментаторският им дух са по-силни от всякога.

За пръв път в България ще посрещнем и американската индъстриъл банда Static-X. Калифорнийците стават известни с дебютния си албум Wisconsin Death Trip от 1999 г., в който техният тежък индъстриъл метъл звук, привлича вниманието на публиката на зараждащото се ню метъл движение от края на 90-те.

След смъртта на вокалиста Wayne Static през 2014 г., останалите членове от оригиналния състав на Static-X – басистът Tony Campos, китаристът Koichi Fukuda и барабанистът Ken Jay – обявяват, че бандата се събира отново, в чест на Static, а на негово място застава Xer0. Издават Project: Regeneration Vol. 1 (2020) - първия си студиен албум от 11 години насам, продължението Project: Regeneration Vol. 2, излезе миналата година, а тази – идват и у нас.

While She Sleeps - британската метълкор сила, която вече няма нужда от представяне след всепомитащата вихрушка, която сътвориха в Бургас през 2023 г. при първото си гостуване у нас. Сурова енергия, стилово разнообразие – от симфонична музика през хардкор до синт-рок и метъл и социално значими послания. Всичко това, плюс харизматичен фронтмен без аналог в света на съвременния метъл – Loz Taylor и енергията на While She Sleeps е неукротима – доказана както на сцената на Alexandra Palace в Лондон пред 10 000 души, така и на мащабни турнета през пет континента.

Wolfmother са поредната група, която идва в България за първи път през 2025 г., водени от харизматичния Andrew Stockdale – символ на съвременния хард и блус рок. С дебютния си албум от 2005-а, носещ името Wolfmother, те печелят 5-кратно ARIA Platinum и Грами за хита Woman.