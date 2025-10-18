През юли 2026 г. Пловдив ще бъде домакин на PHILLGOOD - новото вълнуващо музикално приключение, което поставя България сред водещите фестивални точки в Европа.

Между 17 и 19 юли Гребната база ще се превърне в най-ярката сцена на Балканите за три дни, в които честотата се променя, енергията се разгръща, а публиката получава онзи емоционален рестарт, който всички търсят.

The Cure - вечните романтици на алтернативния саунд, чиято суперсила е меланхолията.

Gorillaz - виртуалните артисти, носители на "Грами", създадени след поредица от случайности, щастливи срещи и чист късмет, за да взривят света със своята пъстра история и новаторски виртуален подход.

И Moby - артистът, който превърна електронната музика в кауза и емоция.

И това не е всичко. Предстоят още имена в програмата за първото издание на PHILLGOOD.

На 17 юли сцената на PHILLGOOD ще принадлежи на The Cure - групата, чието влияние оформя поколения вече почти пет десетилетия. След над 1800 концерта по света, те най-после идват и у нас. Robert Smith, Simon Gallup, Jason Cooper, Roger O’Donnell и Reeves Gabrels ще изнесат концерт за историята.

Последният им студиен шедьовър Songs of a Lost World доказва, че в свят, в който пълноценните албуми стават все по-редки, The Cure все още умеят да създават цялостни музикални вселени. И да – това е петък, така че публиката със сигурност ще пее с тях Friday I’m in Love.

На 18 юли Gorillaz ще оживят Гребната база със своя цветен визуален свят от звук, образ и фантазия.

Глобалният феномен на Damon Albarn и Jamie Hewlett продължава да размива границите между реалното и дигиталното и ще представи в Пловдив части от предстоящия да излезе през 2026 албум The Mountain, но и любими Gorillaz тракове.

Финалът на 19 юли е поверен на Moby - артист в пълния смисъл на тази дума, продуцент и активист, който превръща електронния звук в пространство за размисъл и съпричастност. Освен с иновативната си музика, Moby е известен с отдадеността си към каузи, свързани със защита на животните и грижа за природата, ангажимент, който присъства и в неговото изкуство.

Музиката му обединява дълбоката емоция на класическите му композиции с енергията на настоящето и е символ на вътрешен мир, сила и движение напред.

Продажбата на промо билети започва в понеделник, 20 oктомври, в 11 ч. На разположение ще бъдат еднодневени пропуски на цена 120 лв., тридневни билети на цена 240 лв., ограничено количество VIP билети и къмпинг пропуски.

