Гръцката мегазвезда Никос Вертис с ексклузивно интервю за зрителите на bTV преди концерта си в София. Петя Дикова и операторът Виктор Атанасов се срещнаха с певеца в Атина.

Той има повече от милион абонати в канала си, но началото не е бляскаво.

На колко години започнахте първата си работа?

Никос Вертис: Бях много малък, започнах да мия коли, когато бях едва на 11 години. И майка ми викаше по мен - да не ходя да работя, но понеже виждах проблемите, пред които се изправяше семейството ни, отивах да работя и работех по 10-12 часа на ден.

Как се чувствате преди концерт?

Никос Вертис: Винаги се опитвам да се развълнувам. Проблемът е, че понякога свикваш и се успокояваш. Но благодаря на Бога, че когато се усетя без вълнение, веднага в спомените ми се връщам в детството, когато бях много малък и си казвам - представи си, че имаш само един опит - първи и последен концерт. И когато сложиш тази нагласа, никога няма да приемеш сцената за даденост.

Какво ще кажете на българските си почитатели?

Никос Вертис: Благодаря ви за любовта и подкрепата. За мен е огромна чест и късмет, че идвате на концертите ми.

Концертът на Никос Вертис в София е на 23 януари 2026 г. в „Арена 8888“, а цялото интервю с певеца може да гледате тази събота в предаването COOL..t.

