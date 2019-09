Американската рапърка Ники Минаж огорчи феновете си с новината, че се оттегля от музикалния бизнес.



36-годишната звезда обяви пред своите 20 млн. последователи в „Туитър”, че спира с музиката, за да има семейството.

I’ve decided to retire & have my family. I know you guys are happy now. To my fans, keep reppin me, do it til da death of me, in the box- cuz ain’t nobody checkin me. Love you for LIFE