Ако сте си помислили, че заглавната снимка на този материал всъщност е фотография на Дуен Джонсън – Скалата – погледнете отново. Талантлива руска художничка стана популярна в социалните мрежи с хиперреалистичните си портрети, нарисувани само с цветни моливи.
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Говорят, что на теле @marilynmanson 450 рубцов и шрамов На этом портрете их не видно, но от этого Мерилин здесь не менее выразителен) Ведь красота — это не только ангельская внешность, но и непохожесть на других Кто они: сильные личности, бросившие вызов общественности или вечные изгои? Об этом задумалась, пока рисовала фарфоровую кожу и пустой взгляд линзы Кем бы ни был @marilynmanson , он уже легенда Согласны? #art #artist #artwork #drawing #pencildrawing #pencilart #portrait #marilynmanson #pencilportrait #colorportrait #арт #рисунок #рисуюназаказ #рисунокотруки #рисуноккарандашом #рисунокпастелью #портрет #портретымосква #портреткарандашом #портрепастелью #мерлинменсон #портретыназаказ #портретназаказ
Хиперреализъм е течение в изобразителното изкуство, което цели максимално да пресъздаде реалистичен „фотографски“ образ.
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По многочисленным просьбам, портрет голубоглазого красавчика готов #art #artis #artwork #drawing #pencilart #pencildrawing #portrait #pencilportrait #chrispine #арт #рисунок #рисунокотруки #рисуноккарандашом #рисунокпастелью #рисуюназаказ #портреткарандашом #криспайн #портрет #портретымосква #портретыназаказ
Алена има над 160 хил. последователи в „Инстаграм“, където редовно публикува портретите си. Художничката се фокусира върху най-малките детайли, които могат да излъжат окото ви.
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Вот и подходят к концу длинные новогодние праздникиНадеюсь вам удалось отдохнуть, набраться сил, чтобы завтра ворваться в рабочие будни нового года? Я, признаться, тоже отдыхала от заказов. Рисовала немного и для души)Удалось закончить портрет Мэтта Дэймона — технически сложный, но от этого особенно интересныйОстаётся только вручить лично! А если серьёзно, я каждый раз радуюсь, что моя работа приносит столько эмоций и радости мне и людям. С завтрашнего дня берусь за ваши заказыЖелаю вам приятного вечера и лёгких рабочих дней! #art #artist #artwork #portrait #pencilportrait #mattdamon #pencilart #drawing #pencildrawing #арт #рисунок #рисуноккарандашом #рисунокпастелью #рисунокотруки #портретназаказ #портрет #портретыназаказ #портретымосква #рисуюназаказ #портретпофото
Алена работи по поръчка, като за изработката на един хиперреалистичен портрет са и нужни около 10 дни. Въпреки това тя често публикува и портрети на известни личности като Неймар, Кира Найтли, Мерилин Менсън, Мат Деймън и много други.
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Портрет очаровательной @natalieportman большинство узнали ее ☺️ #beatiful #portrait #natalieportman #art #artist #artwork #beatifulart #drawing #pencildrawing #pencilart #портрет #наталипортман #рисунок #рисунокотруки #рисуноккарандашом #рисунокпастелью #портретназаказ #портретпофото #портретымосква
Художничката живее в Москва и е абсолютно самоука. Започнала да рисува преди около осем години.