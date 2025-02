Легендарната британска хевиметъл група Black Sabbath ("Блек Сабат") обяви, че се събира в оригиналния си състав за прощален концерт на фронтмена си Ози Озбърн.

Шоуто ще е на 5 юли на стадион "Вила Парк" в Бирмингам, откъдето родом е Озбърн. Всички приходи ще бъдат дарени за благотворителност.

Оригиналните Black Sabbath – Ози Озбърн, Тони Айоми, Гийзър Бътлър и Бил Уорд – ще свирят за първи път от 20 години.

Създадена в Бирмингам през 1968 г. и превръщайки се в една от най-успешните метъл банди на всички времена, Black Sabbath са продали над 75 милиона албума по целия свят през цялата си легендарна кариера.

„Време е да се върна към началото... Време да се върна на мястото, където съм роден“, каза Ози Озбърн. „Колко съм благословен да го правя с помощта на хора, които обичам. Бирмингам е истинският дом на метъла. Бирмингам завинаги", каза Озбърн.

Музикалният директор Том Морело каза: "Това ще бъде най-великото хеви метъл шоу досега."

Освен тях на сцената ще се качат Metallica, Slayer, Alice in Chains, Pantera, Gojira, Anthrax.

В целодневното събитие ще участва и супергрупа от музиканти. Изпълнителите, обявени досега, включват Били Корган (The Smashing Pumpkins), Дейвид Драйман (Disturbed), Дъф МакКаган и Слаш (Guns 'n Roses), Франк Бело (Anthrax), Фред Дърст (Limp Bizkit), Джейк Е Лий, Джонатан Дейвис (Korn), К. К. Даунинг, Лзи Хейл (Halestorm), Майк Бордин (Faith No More), Руди Сарзо, Сами Хагар, Скот Йан (Anthrax), Том Морело (Rage Against The Machine), Волфганг Ван Хален, Зак Уайлд.