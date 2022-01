Нека сме наясно - изобщо не се опитваме да прогнозираме кои ще са най-хитовите или най-продаваните албуми на година. Това е нелека задача, тъй като повечето големи звезди често пускат новите си проекти или изненадващо, или обявяват дати, които след това не спазват – примери за това колкото искаш. Вече разполагаме с ориентир кои ще бъдат най-интригуващите албуми на 2022 г. – проектите, за които знаем с (известна) сигурност, че ще излязат през следващите дванадесет месеца.

The Weeknd – Dawn FM (7 януари)

Канадският рапър и хитмейкър Дъ Уикенд обяви, че издава нов албум, който ще излезе тази седмица - като новогодишен подарък за всички, които чакаха нетърпеливо нова тава от автора на албума "After Hours", включващ мегахита "Blinding Light", доминирал звуковия пейзаж не само на 2020 г., но и следващата. Певецът сподели тийзър от предстоящия си пети студиен албум "Dawn FM", като заяви, че с него ще поднесе "нова звукова вселена от съзнанието си".

Cat Power – Covers (14 януари)

Певицата и авторка на песни Чан Маршал, която е по-известна с творческия си псевдоним Cat Power, обяви, че ще издаде албум с кавъри на парчета на други изпълнители, ката тавата без никакви изненади се казва "Covers". Новият албум ще включва нейни интерпретации на песни на Франк Оушън, Иги Поп, Били Холидей и още много други музикални легенди.

Rosalía - Motomami

Дори когато Розалия се превърна в една от най-големите звезди в света, тя запази авангардния си дух - както по отношение на музиката, така и на визуалния си стил. Следователно не очаквайте нещо по-различно и от предстоящия й албум. "Не започнах кариерата си с правене на хитове. Мисля, че ще се опитам да продължа да работя по този начин - да правя музика, в която вярвам", заявява тя пред списание "Ролинг Стоун". Смятаме, че всичко е ясно, нали така? Така е, разбира се.

Nilufer Yanya - Painless (4 март)

След като получи куп похвали от музикалните критици (включително Pitchfork) заради дебютния си албум "Miss Universe" (2019), сега Нилуфер Яня се завръща с нов - "Painless". Британската певица и авторка на песни хвърля светлина към студийната тава с първия сингъл "stabilise", който пронизва с емоционалнoст.

Big Thief - Dragon New Warm Mountain I Believe in You (11 февруари)

Факлоносците на инди-фолк-рока са се заели с най-амбициозния си проект досега - двоен дългосвирещ албум, който трябва да предостави на почитателите на групата същата интимност, каквато са свикнали да откриват в техните произведения досега. Ако има група, на която можем да разчитаме, за да оправдае големите очаквания, това са Ейдриан Ленкер и компания.

Jack White - Fear Of The Dawn (8 април) & Entering Heaven Alive (22 юли)

Очаква се рок звездата Джак Уайт да има плодотворна 2022 г. - с два албума, които ще излязат през годината. Първият е "Fear of the Dawn", който излиза на 8 април и вече чухме водещия сингъл от него, наречен "Taking Me Back". Продължението на албума, наречено "Entering Heaven Alive", ще излезе на 22 юли. Според съобщение до медиите и двата албума са записани през последните четири години и включват различни теми и музикални вдъхновения.

