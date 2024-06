В Бразилия има повече крави, отколкото хора – около 235 милиона, но една от тях е необикновена. Срещаме ви с Виатина-19 – най-скъпата крава в света, продавана някога на търг.

Viatina-19 живее във ферма в Убераба, щата Минас Жерайс, и струва повече от 3 млн. паунда. Нейното масивно, снежнобяло тяло е наблюдавано от камери за сигурност и въоръжена охрана. Според рекордите на Гинес Виатина-19 е най-скъпата крава, продавана някога на търг, на стойност 4 милиона долара.

Това е три пъти повече от цената на последния рекордьор – телето от породата Холщайн във Върмонт през 1985 г. Виатина-19 ФИВ Мара Мовейс е с внушителното тегло от 1100 килограма и е два пъти по-тежка от средностатистически възрастен представител на породата.

По протежение на магистрала в сърцето на Бразилия собствениците на Виатина-19 са поставили два билборда, които възхваляват нейното величие и приканват хората да правят поклонения, за да видят суперкравата, пише Daily Journal.

Meet the World's Most Expensive Bovine - Whose Developmental Eggs Could Be Heading for India



Viatina-19 lives on a farm in Brazil and is protected by cameras and an armed security guard. The milky-white animal is the most expensive cow ever sold at auction worth around… pic.twitter.com/7wcAK2EtYs