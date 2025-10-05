Повече от 600 двойки се ожениха едновременно в събота в Асунсион, Парагвай, съобщават местните медии.
Хиляди казаха „да“ в един глас като част от правителствена инициатива, наречена „Обединени от любов и защитени от закона“.
Целта е да се легализират връзките на двойките, които се отказват от брак поради икономически или бюрократични причини.
Липсата на брак е пречка за социални придобивки и наследствени права.
Службата по гражданско състояние и офисът на първата дама на Парагвай дадоха приоритет на сватбите на дългогодишни двойки, считани за уязвими.
Близо половината от младоженците доведоха децата си на церемонията.
Миналата седмица 120 двойки също се ожениха на масова церемония в Сиудад дел Есте. По-рано тази година друго събитие се проведе в Бокерон, където за първи път двойки от коренното население се ожениха безплатно.
„Броят на хората, регистрирани в тази кампания, показва, че Парагвай наистина вярва в любовта, наистина вярва в семейството и наистина вярва във формализирането на брака“, каза Роке Струбинг, директор по комуникациите на Гражданския регистър.
Participamos del evento "Paraguay se casa", donde más de 600 parejas se dieron el "sí " más importante de sus vidas.— Raul Latorre (@raulatorre) October 4, 2025
pic.twitter.com/4WDAdAdTsE
Церемонията изпълни спортна зала с двойки, облечени във всички цветове, докато семейства наблюдаваха от трибуните. Религиозни водачи – един католик и един протестант, благословиха повечето двойки.
Младоженците си тръгнаха с брачни актове и малки подаръци.
