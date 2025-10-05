Повече от 600 двойки се ожениха едновременно в събота в Асунсион, Парагвай, съобщават местните медии.

Хиляди казаха „да“ в един глас като част от правителствена инициатива, наречена „Обединени от любов и защитени от закона“.

Целта е да се легализират връзките на двойките, които се отказват от брак поради икономически или бюрократични причини.

Липсата на брак е пречка за социални придобивки и наследствени права.

Службата по гражданско състояние и офисът на първата дама на Парагвай дадоха приоритет на сватбите на дългогодишни двойки, считани за уязвими.

Снимка: X-Twitter

Близо половината от младоженците доведоха децата си на церемонията.

Миналата седмица 120 двойки също се ожениха на масова церемония в Сиудад дел Есте. По-рано тази година друго събитие се проведе в Бокерон, където за първи път двойки от коренното население се ожениха безплатно.

Снимка: X-Twitter

„Броят на хората, регистрирани в тази кампания, показва, че Парагвай наистина вярва в любовта, наистина вярва в семейството и наистина вярва във формализирането на брака“, каза Роке Струбинг, директор по комуникациите на Гражданския регистър.

Participamos del evento "Paraguay se casa", donde más de 600 parejas se dieron el "sí " más importante de sus vidas.

pic.twitter.com/4WDAdAdTsE — Raul Latorre (@raulatorre) October 4, 2025

Церемонията изпълни спортна зала с двойки, облечени във всички цветове, докато семейства наблюдаваха от трибуните. Религиозни водачи – един католик и един протестант, благословиха повечето двойки.

Снимка: X-Twitter

Младоженците си тръгнаха с брачни актове и малки подаръци.

