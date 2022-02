Последното тримесечие на миналата година за пръв път “Фeйсбук” има спад на активните дневни потребители в глобален мащаб. Това е свързано с факта, че преди “Фейсбук” растеше през нови пазари и нови потребители.

Това обясни в ефира на bTV Radio експертът и преподавател по дигитален маркетинг Георги Малчев.

“Инстаграм” също расте, но не с темповете, с които преди. В момента върви 5%, очаквания са за 3%. Това е едно от нещата, които повлияха на инвеститорите, защото това е публично търгувана компания. Второто е как може Meta да е успешна отново“, добави той.

По думите на Малчев залогът на Марк Зукърбърг е свързан с виртуалната реалност, която те да направят.

„Ако преди се радвахме на коментари и реакции, ние вече сме привикнали. Нивото на допамин, на новост, на уникалност, на стойност която получаваме все повече спада. Този залог към Meta вселената дългосрочно ще се отплати. Но те са вече на загуба около 10 млрд. само от инвестицията в Meta екосистемата, а тя не може да набере все още нужния брой потребители”, каза още Малчев.