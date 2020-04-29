Всички знаем, че колкото по-дълго време прекарваме вкъщи, толкова по-удобни стават домашните ни дрехи. Пижамите, анцузите, раздърпаните блузи и одеялата в момента са униформа за по-голямата част от човечеството, което търпи някакви ограничения заради COVID-19.
Един танцьор и инфлуенсър в Ню Йорк използва тази ситуация, за да създава хумористични модни видеоклипове.
Конър Макензи претворява плюшено тъмно-синьо одеяло в екстравагантни рокли. Във видеоклипа той показва няколко различни модела, кой от кой по-креативен.
До момента видеоклипът е гледан над пет милиона пъти във „Фейсбук“. След първоначалния успех, Макензи направи още един видеоклип с абсолютно нови модели рокли… отново с одеяло.