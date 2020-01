Инвитро процедурите днес са нещо, прието почти като даденост в съвременното общество. Чрез оплождането в епруветка бездетни двойки получават шанса да имат своя рожба. Откритието, променило репродуктивната медицина из основи е в огромна степен заслуга на жена изследовател, като пробивът идва съвсем случайно.

Целта на Мириам Менкин като помощник на експерта по плодородие от Харвардския университет Джон Рок е да оплоди яйцеклетка извън човешкото тяло. Това е първата стъпка в плана на д-р Рок за излекуване на безплодието при жените. Той особено много иска да помогне на жените, които имат здрави яйчници, но увредени фалопиеви тръби – причината за 1/5 от случаите на безплодие в клиниката му.

Обикновено Менкин излага спермата и яйцеклетката заедно за около 30 минути, но не и този път. Тя се чувства толкова изтощена и сънена в лабораторията, че докато наблюдава под микроскоп как сперматозоидите се въртят около яйцеклетката, опитвайки се да я оплодят, забравя да погледне часовника, докато изведнъж не разбира, че е изминал цял час.

Казано с други думи, успехът на Мириам Менкин за първата успешно оплодена човешка яйцеклетка инвитро – след близо 6 години неуспешни опити – се дължи не на някакъв гениален проблясък, а просто на унес в работа, изградена върху солидна научна база.

Така, сутринта на 6 февруари 1944 г., чудото в лабораторията се случва - клетките се сливат и започват да се делят, създавайки първия в историята човешки ембрион, оплоден в стъклена епруветка. Резултатите от работата на Мириам Менкин и Джон Първото са публикувани в научно списание на 9 август 1944 г., а името на статията е "In Vitro Fertilization and Cleavage of Human Ovarian Eggs".

Постижението на Менкин в бъдеще дава началото на цяла нова ера на репродуктивните технологии, благодарение на която безплодните жени забременяват, деца се зачеват в епруветки, а учените успяват да надникнат и в най-ранните етапи от възникването на живота.

