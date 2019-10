Легендарната рок група “Куин” продължава да се бори с американския президент Доналд Тръмп и неговата администрация за авторските си права, пише “Ролинг Стоун”.

Преди дни от “Туитър” беше свален видеоклип, на който Тръмп държи реч на събиране на негови последователи. По време на речта може да се чуе песента We Will Rock You на групата от началото до края. По настояване на “Куин” видеоклипът беше свален от социалната мрежа, но не преди да бъде изгледан повече от 1,7 млн. пъти.

Не за първи път рок групата има проблеми с авторските си права що се отнася до американския президент. От години администрацията на Тръмп използва без разрешение тяхната музика по време на официални събития.

Представители на групата все още не са коментирали конкретния случай. В миналото обаче от “Куин” публикуваха официално изявление, в което коментират използването на техни песни от Тръмп.

След като по време на митинг в подкрепа на Доналд Тръмп през 2016 г., на която той (тогава – кандидат за президент) се появи под звуците на We Are the Champions, от групата заявиха, че не желаят музиката им да бъде свързвана с който и да е политически дебат в която и да е страна.

Снимка: Reuters

“Категорично не искаме We Are the Champions да бъде приемана за подкрепа към Доналд Тръмп и политическите виждания на Републиканската партия”, гласи още официалното изявление.

Администрацията на американския президент многократно е попадала под ударите на закона за авторското право в Съединените щати. Съвсем скоро отново беше използвана песента на Принс Purple Rain, въпреки изричното несъгласие на наследниците на певеца.

През годините групи и изпълнители като R.E.M., Нийл Йънг и “Аеросмит”, многократно са подемали правни действия срещу Тръмп и администрацията му именно заради неразрешено използване на тяхната музика по време на политическите му кампании.