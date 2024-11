Ще успее ли Китай да построи базата си на Луната с помощта на лунна почва? За да се опита да отговори на този въпрос, Китай току-що изпрати в космоса тухли, изработени от този иновативен материал, за да ги тества.

Товарна ракета с образци от тухли излетя на 15 ноември вечерта към космическата станция „Тянгун“ като част от мисията на Пекин да изпрати хора на Луната до 2030 г. и да изгради постоянна база там до 2035 г.

„Китай изстреля товарния кораб „Тянчжоу-8“ от Центъра за изстрелване на спътници в Уенчан в петък вечерта, за да достави доставки за орбиталната си космическа станция „Тянгун“ („Небесен дворец“)“, съобщи държавната информационна агенция Синхуа, като се позова на Китайската космическа агенция.

През последните десетилетия Китай инвестира милиарди евро в космическата си програма, за да настигне Съединените щати и Русия.

Няколко проби от тухли с различен състав ще бъдат подложени на екстремни условия, подобни на тези, които се срещат на Луната.

„Основната цел е те да бъдат изложени на въздействието на космическите условия“, каза Джоу Ченг, професор в Университета за наука и технологии Хуажун в Ухан, чийто екип от изследователи е разработил тухлите.

„Ще ги поставим извън космическата станция и ще ги оставим там, изложени на въздействието на природните стихии“, за да „видим дали ефективността им се влошава или не“, обяснява той.

