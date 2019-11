Легендарната рок група KISS ще изнесат един от последните си концерти в София. Представлението е част от прощалното турне на американците, наречено „Краят на пътя”, пише БТА.

Групата обяви, че се сбогува със своите фенове след над 40-годишна музикална история. Почитателите на тяхната музика трябва да се заредят с енергия. Обещава ги невероятно шоу, внушителна продукция, разтърсващи хитове, гарнирани с тяхната запазена марка - зрелищни сценични и светлинни ефекти, пиротехника, огромна сцена.

Пол Стенли, Джин Симънс, Ерик Сингър и Томи Тейлър ще изстрелват ракети от инструментите си, ще кръжат над феновете и ще превърнат всеки концерт в незабравимо изживяване за почитателите си, допълват от организаторите.

Шоуто ще продължи повече от два часа. В него ще звучат култовите песни, станали любими на няколко поколения - I Was Made For Lovin' You, Love Gun, Deuce и Rock And Roll Nite. Турнето започва във Ванкувър, Канада и премина през най-големите зали в Северна Америка, Европа и големи музикални фестивали. KISS ще свирят на 75 дати през 2020 г.

"Турнето ще бъде наистина невероятен празник, за тези, които бяха с нас през всички тези години, и последен шанс за тези, които са ни пропуснали", казват от групата. На 17 юли 2021 г. групата основана през 1973 г., ще излезе на сцената за последен път в града, където започва своята история - Ню Йорк.

Концертът на рок легендите е на 18 юли 2020 г. в "Арена Армеец", съобщиха организаторите от „София мюзик ентерпрайсис”.