Четиридесет и четвъртият международен кинофестивал в Торонто бе открит с прожекция на документален филм за канадската група "Бенд" и световната премиера на филма "Дейвид Копърфийлд" на режисьора Армандо Янучи, съобщи Асошиейтед прес.

Снимка: EPA

Кинофестивалът в Торонто е най-големият в Северна Америка. Той привлича стотици актьори и режисьори и е смятан за трамплин към наградите "Оскар". Миналата година "Зелената книга" триумфира в Торонто, преди да спечели "Оскар"-а за най-добър филм. Същото се случи предишната година с "Формата на водата".

Тази година с интерес се очаква представянето на филмите "Хубав ден в квартала" с Том Ханкс

"Мошенички" с Дженифър Лопес

"Само Милост" с Джейми Фокс, Майкъл Б. Джордан и Бри Ларсън

"Джуди" с Рийз Уидърспун в образа на Джуди Гарланд.

Документалният филм "Once Were Brothers: Robbie Robertson and The Band", с който бе открит кинофестивалът, е базиран върху мемоарите на Робъртсън.

Кинофестивалът ще продължи до 15 септември.