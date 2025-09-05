След лятната ваканция, Принцесата на Уелс се върна към официалните си задължения с изненадваща промяна – руса коса със златни кичури, оформена в обемни къдрици.

В социалните мрежи веднага се появиха спекулации, че Кейт е с перука, заради лечението й от рак. Това обаче беше опровергано от личния й фризьор.

Съпругата на британския престолонаследник Уилям не експериментира за първи път с прическите си.

През 2017-та дори дари част от косата си за изработване на перуки за деца, загубили косата си вследствие на лечение.

