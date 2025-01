Камера на звънец е уловила забележителния момент, в който метеорит се удря в земята пред дом, разпръсквайки прах и произвеждайки звук от удар - първи в историята, според учения Крис Хърд от университета в Алберта.

През юли 2024 г. Лора Кели и нейният партньор Джо откриха скалата пред дома си на остров Принц Едуард, Канада, отбелязвайки първото регистрирано падане на метеорит в провинцията, пише Би Би Си.

Метеоритът остави малка вдлъбнатина в пътеката и беше потвърдено, че скалата е обикновен хондрит - най-често срещаният вид космическа скала, която удря Земята.

Въпреки че клипът е заснет на 25 юли 2024 г., той е публикуван за първи път сега.

This is the 1st time the sound of a meteorite impact has been heard! Sound up. From Prince Edward Island, Canada.https://t.co/OuE7Q3jlfb pic.twitter.com/B8Ie0fjr6E