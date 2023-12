Принцът и принцесата на Уелс – Кейт и Уилям, пуснаха нова снимка на децата си принц Джордж, принцеса Шарлот и принц Луис по случай Коледа.

На черно-бялата снимка, направена от Джош Шинър, децата са седнали на дървена пейка. Тя е от сесията, която фотографът направи по-рано този месец за коледната картичка на семейството.

Wishing everyone a very Merry Christmas, from our family to yours! W & C



Josh Shinner pic.twitter.com/7qyMlMTvVG