Денят след най-драматичната до момента кръгла маса в Имението на тайните ще завари участниците емоционално изтощени и объркани. Или поне някои от тях. Други пък, ще бъдат готови за нови решителни действия, за да доведат докрай мисията си да изгонят „предател“.

Вместо да си подарят поне кратка емоционална почивка, още на закуска част от участниците влизат в остри словесни схватки. Напрежението е толкова голямо, че играта се завърта още преди да стане ясно дали „предателите“ са „убили“ играч без щит или са „прелъстили“ някого.

През нощта на конклава Мая и Бачорски обсъждаха своя следващ ход, а именно да „стрелят“ по Оля, Мая или Даяна. Финалният им избор как да постъпят кара Бачорски да се обърне към Мая с думите – „Бързо се учиш, браво!“, а тя подобаващо му отговаря – „Имам добър учител.“ Дали обаче ще успеят да извършат „убийство“ или ще уцелят дама, която има щит, предстои да стане ясно във вторник вечер.

Кръглата маса ще се превърне в истинско „огнено шоу“ и прецедент в световната история на шоуто към момента на заснемане на първия сезон на “Traitors: Игра на предатели”.

Нещо, което досега не се е случвало, ще промени вота на участниците, ще зададе много въпроси, ще промени баланса на силите и ще постави играта на ръба. Объркване, рязка смяна на стратегия и много нови сигнали към праведните ще изпълнят залата, а думите ще се превърнат в оръжия.Никой няма да остане безучастен или да бъде пощаден. Или както един от участниците ще обобщи – „На кръглата маса имам чувството, че се отключват всички демони.“

Но най-неочакваното ще се случи след края на вечерта. Когато всички вярват, че бурята е преминала, ще настъпи нощта на „целувката на смъртта“. Един нежен, почти невинен жест ще се окаже най-страшното оръжие в Имението на тайните, защото предателите ще трябва да извършат първото си убийство лице в лице, но без никой от праведните да разбере.

Дали „предателите“ ще се справят със задачата? Ще напусне ли играта още един от „праведните“? И дали „целувката“ няма да се окаже по-фатална от всяко предателство досега? Отговорите – този вторник от 20:00 ч. по bTV.

