dalivali.bg
София
сега Облачно 27°
18 Дъжд 25°
19 Дъжд с гръмотевична буря 22°
20 Дъжд 21°
21 Краткотраен дъжд 21°
Последни
новини
Облачно
Космическо време
Лайфстайл Любопитно

Изненадващ гост връхлита в студиото на „Аз обичам България“ - тази вечер в 20 ч. по bTV

Остават броени часове до началото на новия супер свеж и забавен сезон

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  17:28 ч. 11.09.2025 г.

Остават броени часове до началото на новия супер свеж и забавен сезон на „Аз обичам България“, в който знанието и смехът ще продължат да вървят ръка за ръка, и да дават на всички нас още повече причини да обичаме родината си.

Цялото семейство е добре дошло пред екрана, тази вечер точно в 20:00 ч., когато очарователната Александра Сърчаджиева ще представи на цяла България новата блестяща двойка капитани – актьорите Филип Буков и Стоян Дойчев. С невероятно чувство за хумор, чудесни закачки помежду си и отдаденост в играта до краен предел, двамата ще поведат отборите си към голямата победа, независимо каква цена ще има тя.

Снимка: bTV

А ето и кои са членовете на отборите в първия епизод довечера: капитан Филип Буков ще разчита на сериозна мъжка подкрепа от актьорите на Народния театър „Иван Вазов“ - Деян Ангелов и Христо Петков. Силен отпор и огромна конкуренция обаче ще им бъдат две талантливи и красиви актриси – Стефания Колева и Лили Гелева, които смело застават зад своя капитан Стоян Дойчев.

Снимка: bTV

Оспорвана игра, караници, смешки и невероятни обрати ще съпътстват играта от началото до края. А сред игрите, наред с познатите и обичани такива, зрителите ще се забавляват и с новите, весели и динамични „ПО-БЪРЗИЯТ ПЕЧЕЛИ“ и „АНАГРАМИ“. В „Героите сред нас“ все така на фокус ще бъдат слабо познати, но достойни съвременни българи – истински герои, пример за подражание и възхищение, а кои ще бъдат те – ще стане ясно след броени часове.

Кой от капитаните ще се окаже по-добър в музикалните игри, кой от отборите „почти ще се изпокара“ преди финала, и кой от участниците ще се окаже неволен подсказвач в играта „РОЖДЕН ДЕН“ - зрителите ще разберат още тази вечер.

Забавлявате се от сърце, докато научавате нови интересни факти за родината, с първия епизод на „Аз обичам България“ - точно в 20:00 ч. по bTV.

Снимка: bTV


Снимка: bTV

 

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK

TW FB M
Тагове:
Най-четени
Най-нови
Трагедията в Крайници: Младата майка е била убита пред очите на трите си деца

Трагедията в Крайници: Младата майка е била убита пред очите на трите си деца
Жестоко убийство: Мъж закла жена си в дупнишко село

Жестоко убийство: Мъж закла жена си в дупнишко село
Блокирани на летище „Васил Левски“: Пътници чакат над 10 часа заради повреден самолет

Блокирани на летище „Васил Левски“: Пътници чакат над 10 часа заради повреден самолет
Голям пожар горя край Карнобат

Голям пожар горя край Карнобат
Убийството на Чарли Кърк: Нови кадри показват снайперист на покрива по време на трагичната му реч

Убийството на Чарли Кърк: Нови кадри показват снайперист на покрива по време на трагичната му реч
Тази сутрин
Снимка: Бивш МВР министър за случая в Русе: Липса на официална информация и хаотични изявления
Бивш МВР министър за случая в Русе: Липса на официална информация и хаотични изявления
Снимка: Български евродепутати за дроновете в Полша: Целенасочена провокация, някои от тях „не са се заблудили“
Български евродепутати за дроновете в Полша: Целенасочена провокация, някои от тях „не са се заблудили“
Снимка: „Путин изпробва реакциите на Европа и НАТО“: Румъния вдигна изтребители като превантивна мярка
„Путин изпробва реакциите на Европа и НАТО“: Румъния вдигна изтребители като превантивна мярка
Лице в лице
Снимка: Борислав Гуцанов и Пламен Димитров – гости в "Лице в лице"
Борислав Гуцанов и Пламен Димитров – гости в "Лице в лице"
Снимка: Милен Керемедчиев за атаката на Израел в Катар
Милен Керемедчиев за атаката на Израел в Катар
Снимка: Стартът на политическия сезон
Стартът на политическия сезон
Тази събота и неделя
Снимка: Най-добра рибена чорба
Най-добра рибена чорба
Снимка: В ателието на твореца Павел Койчев
В ателието на твореца Павел Койчев
Снимка: Уроците на Камен Донев
Уроците на Камен Донев
120 минути
Снимка: В главната роля: Владимир Карамазов
В главната роля: Владимир Карамазов
Снимка: Време за отговори: Томислав Дончев
Време за отговори: Томислав Дончев
Снимка: Роуминг: Пасторът на Тръмп - Марк Бърнс
Роуминг: Пасторът на Тръмп - Марк Бърнс