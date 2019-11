View this post on Instagram

Alba si sveglia alle 6.30 al massimo, riesco a tirarla per le 7.00 fin quando non inizia a ripetizione a dire PAPPA PAPPA PAPPA....allora mi alzo intontito, le riscaldo il latte. Lei lo beve in pochissimo tempo perché è affamata. Ci alziamo, ci prepariamo e andiamo insieme a fare colazione in piazza. Per le 9.00 massimo siamo in spiaggia insieme ad altri bambini...mare, tuffi, corse con gli zii e i cugini. Poi bagnetto con l'amido per togliere il sale, pranzo a volte preparato da zia Teresa che cucina molto bene, riposino di un paio d'ore sotto il controllo di nonna Antonietta mentre io vado a fare un tuffo. Dopo di nuovo spiaggia e bagnetto. Poi cena, passeggiata e per le 22 al massimo è stecchita a letto! Io la sento russare mentre sono in giardino a leggere finalmente un libro ...una vacanza tradizionalissima no? #Alba #padre #paternità #Procida #tradizione #mare #sole #famiglia