Речникът на българския език повелява: Тор – животински изпражнения или органични и минерални вещества, които се използват за увеличаване плодородието на почвата. Една от най-звучните лексеми в езика ни би могла да олицетворява също народопсихологията, културата, специфичните наслагвания в историята на народа, мисленето на неговите управници и какво ли още...

Най-популярният синоним на думата тор е ключът в една епична „дандания с мащаб“, която се разиграва на сцена от трупата на театър „София“. „Херкулес Vs Авгий“ е модерна интерпретация на класическия мит за древния супермен, свързан с неговия пети подвиг – почистването на Авгиевите обори. Режисьорът Антон Угринов работи по драматургичния текст на Ивайло Христов, поставен от самия него преди десетина години.

Угриновата версия няма нищо с „оригинала“ и съвсем адекватно преобръща представите за едно (не)очаквано кабаре, чиито артистичен и „зрителски“ състав очертава състоянието на държавата. Нашата. Държава, която дори Херкулес не може да изчисти за един ден...

Непобедимият митичен герой е безпомощен в ръцете на бюрокрация, насърчавана от самозабравили се политици. Това е простичкото и брутално в своята актуалност послание на спектакъла. Историята има свой майстор-разказвач – Димитър Стойнов (Тантал), който вае не просто приятния образ на „конферансието на кабарето“, а е и своеобразен гръбнак на целия този богато наторен сюжет. В него динамиката е решаваща, всяка минута е минута на „новината“. Всяка от тези „новини“ плува за кратко, след това в потъва...

Снимка: bTV

На този неприятно кафяв фон, управниците решават, срещу солидно възнаграждение да поканят Херкулес (Гринго-Богдан Григоров) като новия национален герой, който трябва да се справи с най-големия проблем на държавата – изчистването на оборската тор. Мисията е невъзможна, а въпросите са много: Защо ла*ната са в главите на хората? Може ли оборският тор да се превърне в райска градина? Защо бюрокрацията вирее най-добре в ла*ната и дали всъщност един толкова заспал народ абсолютно не заслужава ла*ната си...

„Херкулес Vs Авгий“ е притча, в която Херкулес става част от системата, която винаги има нужда от клоуни. Същата тази система е способна да стигне до извода, че почистването на ла*ната ще доведе държавата до... банкрут. Абсурдът на сюжета продължава с още по-голям абсурд – парламентът решава да увеличи производството на тор, Херкулес е обявен за персона нон грата и започва да се търси нов национален герой. Познато, нали?

Защото оборският винаги е победител... Там където все още люпят семки и философстват. Където най-могъщата свобода е в кьошето. Където гибелта е празник. Където винаги прогонват спасителите. Където след паузата винаги следва пауза. Където всъщност хляб и зрелища има понякога, но ла*на – винаги. Затова и представлението завършва с отвяващо силните думи: „Докажи, че в тази мръсна, уродлива страна могат да виреят цветя. Само така ще промениш света!“. И последващият отново съвсем очакван диалог „Аз какво да правя?“ – „Не знам. Оправяй се!“ – „Е*аси!“.

Снимка: bTV

„Херкулес" е трагедията на една държава, която стои пред необходимостта да се „изчисти", но не го прави“, пише Фридвир Дюренмат (1921-1990). „А това, че всичко се извършва демократично, преминава през неимоверни подкомисии и комисии, е нещо, което прави работата още по-болезнена“, продължава той.



Единственият минус на тази постановка са микрофоните, които правят непълноценна услуга – и на говорещите, и на слушащите ги. Но така пък метафорите стават още по-силни, кресливи и оглушителни, което е съвсем в тон със случващото се на сцената. И в живота...

В спектакъла с антракт има музика на живо от Елена Дечева - пиано. Сценографията е на Свила Величкова, художник на костюмите е Ясмин Манделли, композитор – Христо Намлиев, а хореограф – Мариела Димитрова. Участват още Ангела Канева, Владимир Солаков, Даниел Кукушев, Дениза Павлова, Елеонора Иванова, Михаил Милчев, Николай Димитров и Юлиян Рачков, както и Виолета Борисова, Десислава Иванова и Марина Атанасова – кабаретни танцьорки.

