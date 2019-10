Световно известният DJ Фетбой Слим използва речта на Грета Тунберг като основа за своя денс хит Right Here, Right Now. Това се случи по време на концерт в Гейтсхед този уикенд, като видеоклипове на изпълнението се появиха в социалните мрежи.

В началото известното парче започва с речта на Тунберг пред лидерите на Обединените нации. Отдолу звучи музиката на любимия клубен хит на Фетбой Слим.

Частта с гласа на Тунберг, в която тя използва същите думи – right here, right now звучи през цялата песен, като замества оригиналния вокал.

Първоначално този микс се появи в социалните мрежи през септември, когато музикантът Дейвид Скот го публикува в “Туитър”. Видеото беше споделено и от самия Фетбой Слим онлайн, но до момента не го беше използвал в свой концерт.