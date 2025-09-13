dalivali.bg
Готвач се опитва да постави световен рекорд с най-голямата тенджера с Джолоф ориз (ВИДЕО)

Амбициозното начинание включва специално изработен съд с ширина 6 м и височина 6 м и с капацитет над 22 000 литра

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  16:51 ч. 13.09.2025 г.

В гигантска тенджера, която може да нахрани хиляди хора, нигерийската знаменита готвачка Хилда Басей, отново разбуни кулинарната история, като се опита да сготви най-голямата тенджера с Джолоф ориз в света.

Амбициозното начинание включва специално изработен съд с ширина 6 метра и височина 6 метра и с капацитет над 22 000 литра, пише Ройтерс.

Снимка: Ройтерс

Планирането на опита за рекорд е отнело девет месеца, като само изработването на огромния съд е изисквало месеци на подготовка.

„Винаги казваме, че Нигерия е гигантът на Африка, а оризът Джолоф е тема, която се обсъжда в много африкански страни“, обясни Басей.

„Затова реших, че като гигант на Африка е логично именно ние да бъдем пионерите в приготвянето на най-голямата тенджера с нигерийски Джолоф ориз“, казва тя.

Снимка: Ройтерс

Събитието привлече тълпи от ентусиазирани зрители, които се събраха, за да станат свидетели на това, което може да се превърне в най-голямата порция от най-обичаното ястие в Западна Африка.

Шеф готвачът се движеше методично около тенджерата, добавяйки съставките с прецизността на човек, който знае, че светът го наблюдава.

Растително масло, доматено пюре и внимателно отмерени подправки изчезнаха в кипящата смес, докато асистентите помагаха да се разбърка огромното творение.

Снимка: Ройтерс

Басей за първи път спечели международно признание през 2023 г., когато счупи световния рекорд на Гинес за най-дългия маратон по готвене, като завърши 100-часова сесия по готвене. Това постижение я направи известна в цяла Нигерия и извън нея.

Сега, докато пламъците танцуват под гигантския съд и кондензираната пара излиза, когато капакът се вдига, тя се надява да затвърди мястото си в кулинарната история още веднъж.

Снимка: Ройтерс

„Моята цел за нигерийската кухня е да бъдем толкова популярни, колкото китайската кухня“, казва тя.

