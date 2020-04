Във времена на социална изолация заради пандемията от новия коронавирус, Ladyzone.bg стартира поредицата #ОстанетеСиВкъщи с известни български артисти - писатели, поети, музиканти, режисьори и актьори, които ще представят любимите си книги, филми и музика. Така че всеки да може да им се наслади - не само по време на самоизолацията вкъщи, но и винаги да може да намира вдъхновение в тях.

Новият гост в рубриката #ОстанетеСиВкъщи е талантливия композитор и продуцент Георги Линев, създател на музикалния проект Kan Wakan (задължително чуйте албумите "Moving On" и "Phantasmagoria, Vol. 1".

Днес с българския музикант, който от 14-годишна възраст живее и твори в Лос Анджелис, си говорим за любимите песни и албуми, към които обича да се връща с удоволствие. Как звучи денят по време на карантината за него? Линев подбира парчетата, които обича да слуша в момента, а ние сме целите в слух.

Shigeo Sekito - ザ・ワードⅡ / セキトウ

Наистина една от любимите ми композиции. Страхотна мелодия, с която да се събудиш и да започнеш деня леко.

Nick Hakim - Qadir

Нов сингъл от Ник Хаким. Добър саундтрак за сутрешното кафе.

Fiona Apple - Heavy Balloon

Безкрайно обичам новия албум на Фиона Епъл. Моята приятелка Ейми свири на барабаните в него. Ритмите помагат да си настроиш темпото за деня.

Kruangbin Feat. Leon Bridges- C-SIDE

Адски приятно парче. Денят вкъщи ще бъде дълъг, но може да е и комфортен.

Lido Pimienta - Nada

Приятел ме запозна с тази група онзи ден. Вълнуващи колумбийски вибрации.

Feist - Get Not High, Get Not Low

Всичко е в баланса... Важното е да поддържате добър баланс през цялото време.

MorMor - Some Place Else

Всички искаме да сме на друго място в момента.

Big Black Delta - Love You In The Summer

Нещо, което да очакваме с нетърпение.

Tame Impala - Lost In Yesterday

Лесно е да оценим всички малки неща, които приемахме за даденост само допреди няколко месеца.

Loma - Black Widow

Следобедно настроение.

Big Thief - UFOF

Тези, които обичаме, в крайна сметка изчезват и избледняват с течение на времето.

David Bowie - Lazarus

Любимата ми песен от последния албум на Дейвид Боуи. Обожавам чезнещия саксофон…

Sebastien Tellier - La Ritournelle

Мога да я слушам непрекъснато с часове. Можете да пътувате във времето с тази песен.

Against All Logic - The Old House Is All I Have

Старата къща е всичко, което имам… Чувствам се малко откачено, но се научих да го оценявам.

Melanie De Biaso - Afro Blue

Един от любимите ми кавъри на тази класика. Хипнотизиращ.

Nicholas Jaar - Mud

Нещо с вайб от новия му албум. Оценявам емоционалните светове, които създава.

Quantic - Time Is The Enemy

Колко време ще отнеме нещата да се върнат към нормалното си състояние? Времето изглежда безкрайно с тази песен.

Целият плейлист на Георги Линев слушайте в Ladyzone.bg.