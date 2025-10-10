Франция почете своя най-известен деликатес – кроасана, като разпространи пощенски марки с мирис на маслената кифличка.

Националната поща издаде лимитиран тираж от близо 600 хиляди марки тази седмица.

При леко триене на марката се освобождава миризмата.

Към цената от 2 евро и 10 цента е включен и сувенирен печат.

Миналата година пощата почете с ухаещи марки и багетата.

