Франция почете своя най-известен деликатес – кроасана, като разпространи пощенски марки с мирис на маслената кифличка.
Националната поща издаде лимитиран тираж от близо 600 хиляди марки тази седмица.
При леко триене на марката се освобождава миризмата.
Към цената от 2 евро и 10 цента е включен и сувенирен печат.
Миналата година пощата почете с ухаещи марки и багетата.
Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase
Последвайте btvnovinite.bg във VIBER
Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM
Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK
Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK