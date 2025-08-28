dalivali.bg
Филмова треска във Венеция: Джордж Клуни пропусна представянето на лентата си „Джей Кели“

Причината - обострен синузит

Публикувано в  22:22 ч. 28.08.2025 г.

Венеция е във филмова треска. Но малък фал старт за Джордж Клуни.
Звездата пропусна днешната пресконференция на филма си „Джей Кели". Причината - обострен синузит.

По лекарско предписание Клуни трябва да намали ангажиментите си през следващите дни, за да се възстанови по-бързо.

Холувидската звезда обеща, че ще бъде на червения килим за прожекцията на филма, която трябва да започне към 23 ч. българско време в четвъртък.

В „Джей Кели“ Клуни играе филмова звезда, която пътува из Европа в търсене на себе си.

Режисьор е Ноа Баумбак.

Тръмп нарече Джордж Клуни „второстепенен актьор“

