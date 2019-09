Екоактивисти протестираха днес на кинофестивала във Венеция, окупирайки червения килим в деня на церемонията по раздаването на наградите, предаде БТА.

Тяхната демонстрация е срещу климатичните промени.

Над 300 души в бели гащеризони, които държаха знамена и плакати, превзеха пространството, където филмовите звезди обикновено позират пред фотографите.

This morning this is how the red carpet looks like in Venice. Let's make a turnaround: let's put the #ClimateCrisis on the spotlight! pic.twitter.com/59d8KVEhvn