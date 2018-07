Джиджи Хадид и Летисия Каста са звездите в новия календар на Пирели. Изданието за 2019 година разказва историите на четири жени.

Към Хадид и Каста се присъединяват актрисата Джулия Гарнър и танцьорката Мисти Коупленд.

Всички те са показани да постигат целите си в живота.

Снимките са дело на шотландския моден фотограф Алберт Уотсън, който е заснел над 100 корици на списание „Вог”.

Първият календар "Пирели" излиза през 1963 г. и оттогава всяка година показва топ модели и актриси в различна светлина.

