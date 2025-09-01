dalivali.bg
Джъд Лоу за ролята си на Путин: Не се страхувам от руския лидер (ВИДЕО)

На въпроса дали е извлякъл нещо положително от ролята, актьорът отговори: „Научих джудо“

Снимка: iStock / Getty Images

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  10:24 ч. 01.09.2025 г.

Актьорът Джъд Лоу не се страхува от „последствия“, след като изигра руския президент Владимир Путин във филма „Магьосника от Кремъл", съобщават световните агенции. Премиерата на лентата се състоя на кинофестивала във Венеция.

На пресконференция преди прожекцията Лоу отбеляза, че не се притеснява от реакцията на руския лидер: „Надявам се, че не съм наивен, но не се страхувам от последствия", каза 52-годишният британски актьор във Венеция, цитиран от БТА. 

Той обясни, че в началото не е знаел много за живота и личността на Владимир Путин и разчитал на многото изображения и видеоклипове с него, отбелязва АФП. В един момент "това се превърна в нещо като мания, търсиш все повече и повече актуален материал", допълни Лоу. За превъплъщението в образа на Путин най-голямото предизвикателство било това, че публичният образ на руския лидер не дава почти никаква представа за него, е мнението на актьора.

Джъд Лоу на 48 г. – един от най-привлекателните актьори е ставал баща вече 6 пъти

За първи път актьор от такава величина играе Владимир Путин.

В екранизацията на едноименния роман на Джулиано да Емполи режисьорът Оливие Асаяс показва възхода на Путин до президентския пост. Историята е разказана от гледна точка на негов млад съветник (в образа е актьорът Пол Дейно), който е измислен герой, но се смята, че е базиран на руския политик Владислав Сурков, отбелязва ДПА. 

„Чувствах се уверен, че в ръцете на Оливие и със сценария тази история ще бъде разказана интелигентно, с нюанси и внимание. Не търсехме противоречия само заради противоречията. Това е герой в по-широка история. Не се опитвахме да определяме нищо за никого ", каза Джуд Лоу пред журналисти.

Джъд Лоу или Джуд Лоу – как е правилното име на актьора, който днес става на 50

Екипът е работил в тясно сътрудничество с гримьори и фризьори, като са използвани препратки от онзи период от живота на Путин, за да създаде убедителна прилика. На въпроса дали е извлякъл нещо положително от ролята, актьорът отговори: „Научих  джудо“. Путин е известен джудист, припомня ДПА.

„Магьосника от Кремъл“ се състезава с още 20 филма за наградата на форума „Златен лъв“, която ще бъде връчена на 6 септември. Кинофестивалът във Венеция започна на 27 август.

